Il fascino del 'Polo'

Il ‘Milano Polo Club’ di Mesero, domenica 20 settembre, ha aperto le porte presentandosi alla comunità. Un’eccellenza del nostro territorio poco conosciuta, ma che domenica è diventata protagonista del primo torneo di Polo ‘Coppa del Ticino’. A sfidarsi le squadre dei Comuni di Mesero, Marcallo, Inveruno e Boffalora, che, insieme a Regione Lombardia, hanno patrocinato l’evento. A scendere in campo insieme ai giocatori sono stati 50 meravigliosi cavalli di razza Argentina. La squadra del Comune di Marina Roma ha trionfato, aggiudicandosi il prestigioso trofeo ‘Coppa del Ticino’. Quattro tempi di sei minuti, con cambio di cavalli, gioco combattuto e coinvolgente. Il numeroso pubblico ha apprezzato molto l’avvincente sfida nella speranza che questa novità venga da questo momento in poi replicata ogni anno. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

