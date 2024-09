Un nuovo format per 'Radio Magenta' con il Gali: “Il programma che entra nella scuola …e ci parla!”, dal prossimo 23 settembre in onda.

Al palinsesto di Radio Magenta si aggiunge “Elementi Superiori”, un nuovo format condotto da Il Gali, all’anagrafe Leonardo Galimberti, studente del liceo “Salvatore Quasimodo” di Magenta.

“Elementi Superiori” è un nuovissimo format in onda su Radio Magenta a partire da lunedì 23 settembre. “Il programma che entra nella scuola… e ci parla!”: questo il “sottotitolo” che rivela i contenuti di una “striscia” bisettimanale condotta da uno studente particolarmente ironico, creativo e brillante e che coinvolge altri studenti, sugli argomenti più diversi, sorprendenti e strampalati, dando loro spazio per raccontarsi, divertirsi, mostrare lati di sé inconsueti e dire la propria opinione sugli argomenti più disparati. Il programma andrà in onda ogni due settimane: lunedì alle ore 14.00, mercoledì alle ore 16.00 e sabato alle ore 18.00.

«“Elementi Superiori” è una risposta all’irrefrenabile fame di surrealismo, di assurdità che ha ognuno di noi, specialmente nel momento del dialogo. – afferma Il Gali - Il dialogo può avere molte forme, ma la forma che ho desiderato per il confronto tra me e i miei intervistati è quella di uno scambio rapido, in cui il lato ironico della nostra quotidianità venga subito a galla attraverso un sistema fatto di una commistione di domande, di suggestioni che alternano il senso al non senso e commenti, giudizi completamente campati per aria, allo scopo di mostrare come il commento altrui talvolta abbia veramente poco valore, e il meglio che si possa trarre da ciò sia una sonora risata.

Il tutto vede come protagonisti assoluti le persone più influenzabili, più vittime dell’ipercritica, noi ragazzi, noi studenti, anche se il mio ruolo è semplicemente di accompagnamento. – continua a spiegare il conduttore - In definitiva, ascoltare “Elementi Superiori” è un po’ come stare sulle montagne russe, e non nel senso che alla tua destra hai uno che vomita mentre alla tua sinistra c’è uno che ha un attacco di cuore… no, nel senso che non è un percorso definito, è una serie di strattoni, imprevedibili e sorprendenti, che passano attraverso l’ambiente scolastico per andare oltre esso, senza mai perdere il centralissimo focus sulla comicità».

Chi è Il Gali?

Il Gali, all’anagrafe Leonardo Galimberti, nasce nel 2007 proprio a Magenta. Lombardo doc (ma decisamente più “cittadino del mondo”), trascorre i suoi primi anni di vita fuori dal comune (in tutti i sensi!); il suo esplosivo ritorno nella “Città della Battaglia” trova motivazione nel selvaggio richiamo delle scuole superiori.

Ora è un baldo giovane con una vera e propria ossessione per le attività a scarsa rendita economica: dalla scrittura creativa alla recitazione, e trova in Radio Magenta terreno fertile per le sue mirabolanti idee, nonché un buono spunto per parlare di sé stesso in terza persona. A proposito, ma quanto è solenne!? Scherzi a parte, dopo essersi tolto lo sfizio di vincere un paio di concorsi letterari, il ragazzo ha disperatamente ricercato un posto in cui far sentire il proprio estro creativo: è così che intraprende un cammino per parlare con giovani di giovani ai giovani, con un linguaggio (indovinate un po’?) GIOVANE.

Quel cammino ha un nome ed è “Elementi superiori”. Attualmente frequenta il quarto anno del liceo Classico “Salvatore Quasimodo” nel corso B. Ah sì, i suoi gusti musicali spaziano dal metal più ferroso alla leggiadra voce del cantautorato italiano d’altri tempi.

Radio Magenta può essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso l’App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale e anche tramite Apple Car Play e Android Car. Inoltre, Radio Magenta è presente sui Social Media e nelle principali Piattaforme On Line di musica.

