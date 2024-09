Successo per la 39° Regata Storica

A tagliare il traguardo è stata la coppia Stefano Porta e Massimo Zarinelli, che conferma il primo posto del 2023, seguita da Water Baroli e Lello Orbelli, Matteo Gualdoni ed Edoardo Fornari.

Nonostante il posticipo per il maltempo, l’edizione del 2024 della Regata Storica sul Naviglio Grande si è confermata un grande successo di pubblico. Complice la splendida giornata di sole, domenica 15 settembre i sette equipaggi di vogatori si sono dati appuntamento nell’alveo del canale per la gara. Dopo il posizionamento delle imbarcazioni all’altezza di Castelletto di Cuggiono, alle ore 15 è partita la sfida più attesa dell’anno. Una discesa di circa tre chilometri che fin dai primi metri ha visto i tre equipaggi formati da Stefano Porta e Massimo Zarinelli, Walter Baroli e Lello Orbelli e Matteo Gualdoni con Edoardo Fornari, tenersi testa in una sfida all’ultima remata. A diversi metri di distanza gli altri equipaggi. Una gara avvincente e combattuta ma caratterizzata allo stesso tempo dalla grande sportività dimostrata da tutti gli equipaggi. A tagliare il traguardo è stata la coppia Porta Zarinelli, che conferma il primo posto del 2023, seguita da Baroli- Orbelli, Gualdoni -Fornari. Quarto posto per i fratelli Crespi Marco e Matteo seguiti da Valentino Falcone e Matteo Colombo, Marco Faccendini e Diego Zarinelli e infine Andrea e Anna Calcaterra. Novità importante di questa edizione è stata la trasmissione in diretta della gara grazie alla cabina di regia guidata dal consigliere Roberto Geniale. “Grazie a tutte le persone che si sono impegnate per la realizzazione di questo evento - ha affermato il sindaco Ottolini dal palco durante le premiazioni - Appuntamento al 2025 per la 40esima edizione!”

