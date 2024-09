Si corre per la pace

Questa sera una bella iniziativa di sport e solidarietà, una corsa per non dimenticare il dramma delle 'Torri Gemelle' ma anche per sensibilizzare tutti alla pace nel mondo.

Una manifestazione da sempre molto cara a Mario Mantovani e alle sue amministrazioni che, anche quest'anno, torna per sensibilizzare e ricordare dell'importanza della pace. "Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla corsa non competitiva in programma mercoledì 11 settembre - spiegano dall'Amministrazione - Quattro chilometri sotto al cielo di Arconate per correre insieme e uniti per la pace. Il ritrovo è alle 20.30 in via 11 Settembre".

La Stranotturna è una corsa podistica organizzata dall’amministrazione comunale per ricordare le vittime degli attentati dell’undici settembre duemilauno, cui è stata anche intitolata una via del paese, ma soprattutto è un modo per manifestare in favore della pace che ogni anno sembra un bene sempre più prezioso.

