'Le stagioni del libro'

Imprenditrice, insegnante ma, soprattutto, amica delle giovani generazioni. Al punto da fondare per esse un liceo che oggi prepara diverse generazioni al mondo della moda. A oltre un anno dalla sua scomparsa all'età di 95 anni, Olga Fiorini alberga saldamente nei ricordi del territorio e di quella Busto Arsizio in cui nacque e morì.

Centoventicinque anni di storia. Che, in questo caso, si leggono amore per il territorio e vitalità propositiva per coinvolgerlo in ambito sociale, ma anche culturale. Il Circolo Cooperativa Bell'Unione di Canegrate ha condensato la copiosa attività svolta nel corso della sua evoluzione in un libro.