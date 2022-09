Cooperativa Bell'Unione: un viaggio di oltre un secolo

Centoventicinque anni di storia. Che, in questo caso, si leggono amore per il territorio e vitalità propositiva per coinvolgerlo in ambito sociale, ma anche culturale. Il Circolo Cooperativa Bell'Unione di Canegrate ha condensato la copiosa attività svolta nel corso della sua evoluzione in un libro.