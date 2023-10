Successo per la Fiera di Villa Cortese

La Fiera di Villa Cortese si è rivelata un quadro ben dipinto. Molte le iniziative approntate per renderla accattivante, dalle minimoto alla dimostrazione dei Vigili del Fuoco di Legnano , dalla lettura delle mani a cura di "streghe" della Cooperativa Albatros alla Pompieropoli con oltre 200 bambini.

Il sole, la voglia di stare insieme, molte attrattive a misura di tutte le età. La Fiera di Villa Cortese si è rivelata un quadro ben dipinto. Molte le iniziative approntate per renderla accattivante, dalle minimoto alla dimostrazione dei Vigili del Fuoco di Legnano , dalla lettura delle mani a cura di "streghe" della Cooperativa Albatros alla Pompieropoli con oltre 200 bambini. E non potevano mancare la mostra fotografica così come la musica dal vivo. "Abbiamo voluto creare varie occasioni per dare spazio alla musica soprattutto dei più giovani, potersi buttare , vincere l'emozione e suonare in strada davanti al pubblico è stata una bella esperienza da riproporre sperando che nascano sempre più band di ragazze e ragazzi come da lunga tradizione a Villa". Lunedì è poi stato caratterizzato dalle tradizionali bancarelle. "Anche quest'anno una bella fiera- afferma Barlocco - un'occasione per incontrarsi per le strade di Villa e fare festa insieme".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!