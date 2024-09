Partenza dalla chiesa Sussidiaria, arrivo alla Parrocchia Beata Vergine Assunta. Gli uni affianco agli altri per la marcia della pace...

Partenza dalla chiesa Sussidiaria, arrivo alla Parrocchia Beata Vergine Assunta. Gli uni affianco agli altri per la marcia della pace e in memoria degli amici e delle amiche del gruppo fiaccolata che non ci sono più. Una fiaccolata appunto silenziosa che, mercoledì 11 settembre alle 20.30, attraverserà diverse vie e zone di Turbigo. Il primo appuntamento in programma nel calendario delle iniziative per la Festa Patronale. Un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e guardare con maggior speranza al presente e al futuro.

