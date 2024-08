'Festa da la Sucia' ai blocchi di partenza

Tutto pronto a Boffalora per la 47esima edizione della tradizionale Festa da la Sucia. Tanti gli appuntamenti in calendario con alcune novità!

Definitivo il programma condiviso dall'Amministrazione Comunale di Boffalora per la 47esima edizione della 'Festa da la Sucia' in calendario dal 6 al 15 settembre. Appuntamenti per grandi e bambini con eventi culturali, sportivi, culinari e istituzionale. Tra i tanti eventi da non perdere il concerto live della band American College, venerdì 13 settembre, a cui seguirà il 'The Mcchicken Show' protagonista della notte bianca di sabato 14 settembre e infine lo spettacolo dei Gamba da legn che chiuderanno la festa con i fuochi della Sucia.

Grande novità per questa edizione l'illuminazione scenografica con effetti di colore sul Naviglio.

