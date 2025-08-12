Un’oasi di frescura a due passi da casa: il Parco di Villa Annoni

Tra alberi secolari, viali ombreggiati e prati verdi, il Parco di Villa Annoni è il rifugio perfetto per sfuggire all’afa e respirare un po’ di storia e natura.

Con le temperature roventi di questi giorni, trovare un angolo di sollievo diventa quasi una missione. A Cuggiono, però, la risposta è a portata di mano: il Parco di Villa Annoni, uno dei giardini storici più grandi della Lombardia, rappresenta un rifugio ideale per chi cerca un po’ di ombra e tranquillità senza allontanarsi troppo.

Realizzato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento come cornice della maestosa villa neoclassica, il parco si estende per oltre 23 ettari, offrendo ampi viali alberati, prati verdissimi e un ricco patrimonio arboreo che regala frescura anche nelle ore più calde. Gli alberi secolari, alcuni dei quali rari e monumentali, creano scorci suggestivi e un microclima che rende piacevole la passeggiata.

Perfetto per una pausa all’aria aperta, il Parco di Villa Annoni è anche il luogo ideale per un picnic, una lettura all’ombra o semplicemente per rilassarsi ascoltando il fruscio delle foglie e il canto degli uccelli. E magari incontrare qualcuno dei tanti scoiattoli che lo abitano. Per i più curiosi, il percorso può includere la visita al Museo Civico, ospitato nelle sale della villa, dove scoprire la storia e le tradizioni del territorio.

In queste giornate afose, il consiglio è semplice: lasciate l’asfalto bollente alle spalle e immergetevi nel verde del Parco di Villa Annoni. Un luogo che, tra storia e natura, continua ad essere il cuore verde di Cuggiono e un invito a riscoprire la bellezza a pochi passi da casa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!