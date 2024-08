Settembre sotto le stelle...di Bareggio

Dopo la pausa estiva Bareggio si prepara alla stagione 2024/2025 con il grande cinema. Due appuntamenti sotto le stelle insieme ai protagoisti del grande schermo.

Settembre, sotto il cielo di Bareggio, si vestirà di cinema. Venerdì 6 e 13 , infatti, nell'area Sandro Pertini e a partire dalle 21.15, saranno proposte ai cittadini due proiezioni in un'iniziativa dal titolo "Tra il telo e le stelle". Il primo film a essere proiettato sarà Wonka, il secondo Hotel Transilvania. In caso di maltempo le proiezioni saranno effettuate all''auditorium comunale di via Madonna Assunta 25.

