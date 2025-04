Più telecamere di controllo

"L'intervento - sottolinea il comune nella determina con cui adotta l'iniziativa- riguarderà soprattutto gli stabili di proprietà".

Videosorveglianza avanti tutta. L'amministrazione comunale di Villa Cortese è intenzionata a potenziare questa modalità di controllo del territorio avendone ravvisato l'efficacia e la capacità di garantire una capillare sicurezza. E , allo scopo, ha scelto di investire una somma di 4617,70 Euro. "L'intervento - sottolinea il comune nella determina con cui adotta l'iniziativa- riguarderà soprattutto gli stabili di proprietà". Lo scorso febbraio, il comune aveva messo in campo una somma di 55 mila Euro al fine di installare varchi per la lettura delle targhe in alcuni punti sensibili del paese , dalle vie Pacinotti e Alberto da Giussano alle vie Canova e Micca.

