Animali nei Parchi? Sì, ma...

Il comune ricorda ai suoi concittadini le regole da adottare per poter accedere nei parchi del territorio comunale con i loro amici a quattro zampe.

Nel parco Arcadia no, negli altri casi solo al guinzaglio. Il comune di Bareggio ricorda ai suoi concittadini le regole da adottare per poter accedere nei parchi del territorio comunale. E, per controllare che siano rispettate a fondo, ha deciso di avvalersi dell'apporto delle guardie ecologiche volontarie. "Le guardie ecologiche- spiega in una nota il sindaco Linda Colombo - stanno effettuando controlli nei nostri parchi per verificare il rispetto delle regole da parte dei padroni dei cani. Al parco Arcadia non è consentito l'ingresso agli animali, mentre negli altri parchi è permesso purché siano al guinzaglio, a debita distanza dai giochi dei bambini e i padroni abbiano i sacchettini".

