Il valore della Resistenza

Era nato con l'intento di fornire alla cittadinanza un prezioso ricordo di come il comune visse la Resistenza. E il suo obiettivo è stato pienamente centrato. Tanto da indurre l'amministrazione comunale a promuoverne una ristampa. In occasione della mostra intitolata "Un altro viaggio in Italia" creata dall'Istituto nazionale Ferruccio Parri e con la collaborazione dell'associazione Independent Artists in vista dell'anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo avvenuta il 25 aprile 1945, Busto Garolfo riproporrà anche il volume "Tracce di resistenza 1943-1945" scritto da Andrea Babbio e realizzato con il Gruppi di ricerca storica cittadino. L'intento, spiega il comune, è di "avviare azioni di potenziamento pre valorizzare il patrimonio culturale locale". Un'opera di ricerca storica a beneficio di tutti, quindi, ma segnatamente delle giovani generazioni chiamate a fare memoria di quel periodo storico di tutta rilevanza.

