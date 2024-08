Tutto pronto per l'inaugurazione del Loggiato

Appuntamento mercoledì 4 settembre presso la Canonica di Bernate Ticino per l'inaugurazione ufficiale del Loggiato al termine dei lavori di messa in sicurezza.

Terminati i lavori di messa in sicurezza, Bernate Ticino è pronta a riaprire le porte del Loggiato della Canonica, tornato al suo originale splendore. Durante la settimana della Festa Popolare del nome di Maria infatti si svolgerà l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità civili e religiose. Appuntamento dunque mercoledì 4 settembre alle 21 per il taglio del nastro e l'apertura della mostra fotografica dei momenti principali dei lavori di consolidamento. Sarà un'occasione unica per ammirare le fotografie di Giampaolo Colombo che ripercorrono tutte le fasi dei lavori e riscoprire le bellezze di questo luogo unico. Nel corso della serata sarà presentato anche il libro fotografico sempre a cura di Giampaolo Colombo "Bernate Ticino: riflessi e immagini senza tempo di un paese sospeso tra acqua e cielo". Un evento da non perdere per gli amanti della fotografia e per chi desidera immergersi nella cultura e nella storia della Canonica di Bernate Ticino.

