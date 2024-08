La riquaificazione del corso

Da settembre intende fare un ragionamento complessivo sulla sua risistemazione. Alla riqualificazione del corso che da piazza del Popolo porta a piazza Pozzobonelli, però, la giunta di Arluno retta dal sindaco Alfio Colombo ha già cominciato a mettere mano.

L'intenzione - spiega Colombo in una nota- è di avviare finalmente, da settembre, lo studio per una soluzione definitiva , sono perfettamente d'accordo sul fatto che non ha senso dovere fare dei lavori nuovi quasi tutti gli anni, dico da subito che il percorso non potrà concludersi in pochi mesi". In ballo vi è anche un ragionamento con la società Movibus, dato che in quel tratto transitano anche autobus per cambiare eventualmente la tratta delle corse. Colombo, però, precisa che le cose non sono così semplici. "Per fare ciò - spiega infatti - il comune sarebbe chiamato a pagare per il percorso aggiuntivo e non parliamo di pochi spicci". Vi è insomma un aspetto economico da non sottovalutare. Sull'altro versante vi è invece un'ipotesi concernente la pavimentazione, ovvero "rinunciare ai sampietrini e alle lastre almeno nella parte centrale in occasione della posa della fibra ottica e dei lavori sulla fognatura che saranno necessari nei prossimi anni". Insomma, la funzionalità può comportare un piccolo sacrificio sull'estetica. Un altro discorso non estraneo al pensiero di Colombo è di carattere logistico e viabilistico e consiste nel ragionare sugli spazi per evitare che vi sia parcheggio di veicoli in mezzo alla strada tra le piazze Pozzobonelli e Cavour. Temi che comincerà ad affrontare in profondità da settembre.

