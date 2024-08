Patronale: tre giorni per tutti

Ospite d'eccezione per la festa Patronale di Arconate. Sul palco in piazza, infatti, lunedì sera ecco che è arrivata Elettra Lamborghini.

"Nel blu di queste vacanze italiane... Oh ma-ma-ma-ma-mamma mia...". Già "mamma mia!", in fondo altro non si potrebbe esclamare. Eh sì perché il prossimo 29 luglio ecco che ad Arconate, in occasione della Festa Patronale, arriverà proprio lei, Elettra Lamborghini.