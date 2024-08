I settant'anni della Rai respirano anche nel Castanese. Grazie a un'iniziativa messa in campo dal Polo Culturale, Robecchetto con Induno accoglierà una tappa delle celebrazioni dedicate all'emittente di stato venerdì 30 agosto alle 21. Lo spettacolo sarà imperniato sulla canzone milanese, si intitolerà appunto "Canta Milano" e si svolgerà in piazza San Bernardo a Malvaglio. Emilio e gli Ambrogio eseguiranno un repertorio con i brani più significativi della canzone milanese di Walter Valdi, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Cochi e Renato, Nanni Svampa.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!