Il maestro Enrico Intra al 'Guado'

L’Arte è il nostro spettacolo (incontri d’arte e cultura a ingresso gratuito). Giovedì 22 giugno, alle 18.30, 'Momento... Jazz': alla cascina del Guado di Robecchetto, il maestro Enrico Intra con la pianista Eugenia Canale. Enrico Intra è pianista, compositore e direttore d'orchestra di ambito jazz, noto per il suo sodalizio artistico con il chitarrista Franco Cerri, con cui ha formato nel 1980 un celebre duo strumentale. È docente e bandleader della Civica Orchestra Jazz di Milano, con la quale ha tenuto nel maggio 2008 uno spettacolo-omaggio dedicato a Duke Ellington. È stato per molte edizioni il direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. Ideatore di un approccio nuovo e in chiave strettamente afro-europea al jazz moderno, è musicista di fama internazionale; fratello del noto pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra Gianfranco Intra, è conosciuto anche per la sua attività di organizzatore di rassegne e festival. Eugenia Canale, pianista nata nel 1989. Ha suonatoper alcune tra le più prestigiose rassegne concertistiche. Si esibisce spesso anche all’estero: a Budapest (vecchio Parlamento), Eger (Conservatorio), Pecs (Università), Marsiglia, Zagabria, Colonia, Atene, La Valletta (Teatro Manoel), Amsterdam. Partendo da una formazione classica, si pone ora con l’ultimo lavoro “Risvegli”, nel dibattito musicale jazz mediterraneo. Ingresso libero su prenotazione (whatsapp 392/1984782 - Franca). Iniziativa a cura di 'La Corrente del Guado' e 'Guado Officine Creative dal 1969', con il patrocinio di Società Umanitaria e Comuni di Inveruno, Robecchetto e Turbigo.

