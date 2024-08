Contro le truffe: indicazioni in chiesa

Modi cortesi e favella sciolta. Sembrerebbero persone ben disposte e di cui fidarsi. Invece, spesso, sotto queste maniere garbate si nascondono dei potenziali truffatori. Il fenomeno non risparmia neppure il territorio di Turbigo e, per questo, i Carabinieri hanno pensato di porre sulle porte della chiesa un manifesto in cui danno una serie di consigli per prevenirle ed evitarle.

Modi cortesi e favella sciolta. Sembrerebbero persone ben disposte e di cui fidarsi. Invece, spesso, sotto queste maniere garbate si nascondono dei potenziali truffatori. Il fenomeno non risparmia neppure il territorio di Turbigo e, per questo, i Carabinieri hanno pensato di porre sulle porte della chiesa un manifesto in cui danno una serie di consigli ai potenziali destinatari di raggiro, specialmente persone anziane e sole, affinché possano evitare di finire nel tranello. "I Carabinieri raccomandano a tutti - è l'avviso - di fare attenzione a chi si presenta in casa per fare letture di gas, acqua ed elettricità oppure come sedicenti Forze dell'Ordine, dando consigli sulla sicurezza personale e su dove tenere i propri averi di famiglia, spesso si tratta di truffatori".

