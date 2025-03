'Milan Academy Cup': "Forza, tutti in campo!"

“Forza, tutti in campo”. Appuntamento, allora, allo stadio ‘Seratoni” di Turbigo. Divise e scarpini pronti, pallone sotto braccio e via che si è giocato.

“Forza, tutti in campo”. Appuntamento, allora, allo stadio ‘Seratoni” di Turbigo. Divise e scarpini pronti, pallone sotto braccio e via che si è giocato. È il primo torneo ‘Milan Academy Cup’, che domenica scorsa ha visto sfidarsi i classe 2014, 2015, 2016 e 2017 dei Soccer Boys, Accademia del Talento, Milan, Asd Pontevecchio e Union Novara. Una giornata intera tra azioni, gol e soprattutto tanto divertimento. “Un appuntamento che significa in particolar modo socialità e voglia di ritrovarsi e stare insieme - commenta Mattia Monaco, mister dei 2015 - Attivitià di questo tipo, infatti, permettono ai ragazzi di crescere sia dal punto di vista atletico sia come persone”. Quando lo sport, alla fine, fa rima con condivisione e amicizia. “Perché è proprio questo lo spirito che deve stare al centro di simili manifestazioni - conclude Massimo Gentile, allentore dei 2014 - Un torneo che è un’importante occasione e opportunità per i singoli gruppi di rapportarsi e confrontarsi tra di loro, alzando così il proprio livello e creando, allo stesso tempo, dei legami”.

'MILAN ACADEMY CUP': TUTTI IN CAMPO!



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!