Vanzaghello: che aria tira?

Com’è l’aria a Vanzaghello? Ecco, allora, il nuovo report periodico annuale, tramite i sensori Wiseair posizonati nel territorio.

Com’è l’aria a Vanzaghello? Ecco, allora, il nuovo report periodico annuale, tramite i sensori Wiseair posizonati nel territorio. Più nello specifico, allora, guardando il periodo luglio 2023 – luglio 2024 e per quanto concerne il contesto italiano, il paese ha totalizzato 287 giorni di buona qualità dell'aria, posizionandolo al 23° posto tra tutti i Comuni italiani monitorati da Wiseair (80). Quindi, per il contesto interregionale, abbiamo avuto 287 giorni di buona qualità dell'aria, con il 10° posto tra tutti i Comuni del Nord Italia (50). E, infine, per il contesto regionale, ecco sempre 287 giorni di buona qualità dell'aria, facendoci arrivare al 3° posto tra tutti i Comuni della regione Lombardia monitorati da Wiseair (25). In conclusione, confrontando i dati di qualità dell'aria rilevati nel corso degli anni, si può osservare una riduzione significativa dei giorni di sforamento e delle concentrazioni medie di particolato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!