Bloccato su un isolotto lungo il fiume Ticino, in località 'Tre Salti' a Turbigo: soccorso dai sommozzatori e dal personale SAF (speleo-alpino-fluviale).

Bloccato su un isolotto lungo il fiume Ticino, in località 'Tre Salti' a Turbigo: soccorso dai sommozzatori e dal personale SAF (speleo-alpino-fluviale) del comando di Milano dei Vigili del fuoco unitamente ad un mezzo del distaccamento di Inveruno. Da quanto si è saputo, il bagnante stava trascorrendo il pomeriggio con la propria famiglia, quando a causa di una caduta accidentale è rimasto bloccato senza poter più deambulare e raggiungere in autonomia la sponda del fiume. I soccorsi sono scattati immediatamente e dopo aver valutato il salvataggio attraverso il nucleo elicotteri di Malpensa, l'uomo è stato riportato a riva appunto dal personale del comando di Milano e consegnato ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!