Si era allontanato da casa: ritrovato a Turbigo

Da diversi giorni la famiglia non aveva più sue notizie: ritrovato in un bar del centro di Turbigo. È qui, infatti, che stamattina, prima gli agenti della Polizia locale del comando cittadino, poi i Carabinieri l'hanno raggiunto, dopo aver ricevuto la segnalazione della proprietaria del locale. Era lì, insomma, il giovane che si era allontanato da Roma, facendo immediatamente scattare l'allarme e la richiesta di aiuto da parte dei familiari. Il ragazzino sta bene e, una volta identificato, ci si è prontamente attivati per contattare la mamma, che subito si è messa in viaggio per venire a riprenderlo.

