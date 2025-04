Incendio in casa: la Polizia locale soccorre una donna

Fiamme in un'abitazione del centro di Turbigo: interviene la Polizia locale e soccorre un'anziana signora. L'episodio nel pomeriggio.

Fiamme in un'abitazione del centro di Turbigo: interviene la Polizia locale e soccorre un'anziana signora. L'episodio nel pomeriggio quando una pattuglia, impegnata in una normale attività di controllo sul territorio, notava appunto un princpio d'incendio in una casa. Gli agenti, allora, prima raggiungevano la struttura, portando all'esterno una donna, quindi chiamavano immediatamente sia un'ambulanza sia i Vigili del fuoco. Prontamente arrivati sul posto, i pompieri riuscivano a riportare la situazione alla normalità, mentre la signora veniva trasferita in ospedale a Legnano per controlli e accertamenti.

