Turbigo: incendio in via Milano

L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di oggi (mercoledì 24 luglio). Fiamme lungo la Statale 341 a Turbigo (via Milano).

L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di oggi (mercoledì 24 luglio). Fiamme lungo la Statale 341 a Turbigo (via Milano). L'incendio è divampato lungo il ciglio della strada, tra le sterpaglie e gli alberi e andando ad interessare una significativa area. Sul posto, allora, avvisati da alcuni automobilisti in transito, ecco che si sono portati immediatamente gli agenti della Polizia locale del comando cittadino e i Vigili del fuoco di Inveruno. Così, mentre i poliziotti locali si sono attivati per regolare la circolazione stradale, i pompieri hanno dato il via a tutte le operazioni necessarie per spegnere appunto il rogo, verificare che non ci fossero altri focolai e riportare la situazione alla normalità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!