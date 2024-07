'FormaFilo': premiati i volontari

I volontari che hanno partecipato al corso di formazione 'FormaFilo' promosso da Auser Lombardia sono stati premiati dal sindaco di Arluno Alfio Colombo in sala consiliare.

Per un giorno, i protagonisti sono stati loro. Loro che lavorano nell'ombra con un solo intento, cercare di essere d'aiuto al prossimo bisognoso. I volontari che hanno partecipato al corso di formazione 'FormaFilo' promosso da Auser Lombardia sono stati premiati dal sindaco di Arluno Alfio Colombo in sala consiliare. "Sono passato a portare il mio saluto a tutti i volontari - dice - e in particolare ringrazio il presidente Auser di Arluno Luigi Romano per l'impegno costante e fondamentale dell'associazione in paese, oltrechè i rappresentanti regionali Rosa Romano e Mauro Squeo per la presenza". Auser è impegnata soprattutto nel servizio di trasporto degli anziani in centri diurni e luoghi di cura. E ha proposto loro di organizzare per il prossimo autunno un convegno sul tema del cambiamento nel welfare.

