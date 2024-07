Magenta: proseguono i lavori in Piazza Mercato

Il vicesindaco Enzo Tenti fa il punto sui lavori di riqualificazione di Piazza Mercato iniziati circa un mese fa.

Proseguono i lavori di riqualificazione di Piazza Mercato iniziati circa un mese fa, come illustrato in una nota dal vicesindaco Enzo Tenti - "Siamo perfettamente nei tempi con il cronoprogramma che prevede il termine dei lavori entro la fine di settembre. Settimana prossima comincia la seconda fase di intervento con l'interessamento di ulteriori settori della piazza e la conseguente riorganizzazione temporanea degli stalli delle bancarelle con rotazione rispetto a quelle coinvolte in un primo momento. Il risultato finale sarà una nuova piazza per Magenta, uno spazio aggregativo moderno e accogliente: non si tratterà più solo di una Piazza Mercato, ma anche di una Piazza Mercato. Il mercato di Magenta del lunedì rappresenta un’importante attrazione per i Magentini e per tutto il territorio. Rispetto al progetto originale che abbiamo voluto cambiare, il nostro obiettivo è far vivere la piazza non solo il lunedì di mercato o non adibirla a esclusivo parcheggio come è ora di fatto. Ci sarà tutta un'area che, dopo il collaudo al termine dei lavori, sarà colorata con un effetto cromatico che si comincia a vedere in alcune zone di Milano e che è tipico dei paesi nordici; ci sarà inoltre una piazza pedonale, con sedute e fioriere e pronta per ospitare anche eventi. A breve uscirà il bando pubblico rivolto alle associazioni per l'assegnazione dei locali in muratura che si prestano perfettamente a spazio ricreativo e aggregativo". Con queste parole il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti ha fatto il punto sull'andamento dei lavori.

Insieme all'Assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio, il Vicesindaco ha poi evidenziato che, a seguito delle opere di riqualificazione, la dislocazione dei posteggi di mercato destinati al settore non alimentare vedrà un assetto nuovo rispetto all’attuale, pur mantenendo le dimensioni degli stalli ad oggi assegnate ai diversi operatori, e pertanto si dovrà procedere alla riassegnazione dei posteggi agli operatori aventi diritto secondo criteri dettati dalle disposizioni regionali e dai regolamenti vigenti.

"E' stata da poco approvata e pubblicata la graduatoria valida per la riassegnazione degli stalli non alimentari - spiegano insieme - che è il frutto dell'applicazione di criteri di priorità condivisi con la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche, criteri che sono oggettivi e non discrezionali e che abbiamo illustrato da subito con chiarezza agli operatori nel corso di alcuni incontri esplicativi del progetto sulla nuova Piazza Mercato e che abbiamo sempre condiviso con Confcommercio. Dopo il periodo per eventuali osservazioni si procederà nel mese di agosto con l'assegnazione definitiva degli stalli".

Il quadro economico complessivo del progetto di rigenerazione urbana della nuova Piazza Mercato, lo ricordiamo, è di 339.543,13 euro, di cui 200 mila con contributo Legge Regionale n. 9/2020 – Interventi per la ripresa economica della Regione Lombardia, e 139.543,13 con fondi comunali.

