Assente da quattro anni per via dell'emergenza pandemica, ha ripreso con slancio. E a suon di soddisfazioni. Il corso di alfabetizzazione rivolto agli stranieri organizzato nei locali dell'oratorio di Magnago si può definire un quadro ben riuscito. Frequentato da circa trenta persone, comprende due livelli, uno per chi è completamente a digiuno della lingua italiana e un altro per chi invece un po' già la mastica. "La volontà di apprendere la nostra lingua con grande impegno anche se con sforzo - si legge sul bollettino parrocchiale 'La Vela', che traccia un bilancio dell'iniziativa - è espressione di un forte desiderio di integrarsi sempre più nella nostra comunità e sentirsi parte della vita, è sicuramente da elogiare chi, nonostante gli impegni quotidiani, vuole trovare il tempo per imparare la nostra lingua per non sentirsi più "straniero" ma parte vive della nostra comunità. I vari stranieri che hanno eletto il territorio magnaghese come luogo in cui impostaare il loro futuro, provenienti da varie latitudini, dal Pakistan all'Egitto, dall'Algeria al Marocco sino a Brasile, Sri Lanka, Benin, Nigeria e Perù hanno quindi avuto la possibilità di avere uno strumento in più a loro disposizione da gestire per una sempre più ottimale integrazione. Un incontro per la lingua italiana, ma anche tra differenti culture che si è espresso anche a suon di piatti tipici etnici. Partito a gennaio, il corso non andrà in vacanza. E la porta è spalancata per chi volesse dare man forte come volontario. "Attualmente siamo in tre volontari a occuparci del percorso di apprendimento dei nostri nuovi amici - conclude l'analisi fatta sul bollettino - ma se ci fossero altre persone interessate a dare una mano possono contattarci tramite la Caritas, saranno sempre i benvenuti".

