Nuovo servizio di Car Sharing a Corbetta

A Corbetta è attivo il nuovo servizio di “car sharing”: è possibile noleggiare l’auto in Via della Libertà, di fronte alla Farmacia Comunale 2.

Attivo il nuovo servizio di Car Sharing sul comune di Corbetta. Le parole del primo cittadino Marco Ballarini - "Abbiamo fatto un altro passo in avanti, insieme, verso un futuro migliore e più sostenibile. Oggi, grazie alla preziosa sinergia con GE.S.COR Farmacia Comunale Corbetta , parte ufficialmente il nuovo servizio di “car sharing” dell’operatore. Muoversi liberamente, rispettare l’ambiente guidando un’auto ibrida e ridurre i costi condividendo il viaggio: un mix unico per realizzare la mobilità del futuro, perfetta per muoversi dentro e fuori città. Grazie a #EVAI Corbetta diventa ancora di più smart city, con un servizio innovativo capace di rispondere alle esigenze di tutti".

Ora sarà possibile noleggiare l’auto in Via della Libertà, di fronte alla Farmacia Comunale 2, per spostarsi in tranquillità per visitare il territorio, per entrare senza problemi nelle ZTL degli enti convenzionati e nelle Aree a traffico limitato dei comuni convenzionati come l’AREA B e C di Milano o ancora per raggiungere stazioni/aeroporti.

