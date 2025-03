L’elettrico alla conquista del Corbetta Park Milano

Un’altra manifestazione organizzata da Corbetta Park Milano che vuole ampliare sempre più la presenza anche delle moto elettriche da fuoristrada.

Nemmeno la pioggia e il fango che si è formato sul tracciato del Corbetta Park Milano sono riusciti a fermare il Test Ride delle potentissime moto da Cross elettriche dell’Azienda Svedese Stark Future.

Grazie alla collaborazione tra la gestione del circuito e Emotion SRL, distributori del marchio c’è stata la possibilità di provare nel suo ambiente ideale una, forse l’unica, proposta che avvicina il mondo delle moto elettriche alle caratteristiche e prestazioni delle moto da cross con propulsione endotermica.

Paragonabile, anche per molti aspetti ciclistici, a una moto da cross di 450 cc questa VARG MX è capace di esprimere fino a 80 CV con 938 Nm di coppia alla ruota posteriore, su un peso inferiore ai 120 Kg.

Il tutto su un telaio in tubo in acciaio cromo-molibdeno, un forcellone in alluminio forgiato e sospensioni Kayaba che permettono un’escursione di 310 mm su entrambe le ruote.

Evolutissima la gestione elettronica a partire dallo Stark Phone che funge da dashboard e permette di gestire tutte le funzioni e mappature del motore.

Ben tre moto presenti, in due versioni, e disponibili per dei test gratuiti da parte di chi ha avuto la curiosità di provare il futuro.

Una gran bella moto che fa dannatamente bene il suo lavoro e che ha permesso ai partecipanti che hanno sfidato il maltempo di divertirsi sul variegato tracciato Corbettese nel silenzio assoluto.

Un’altra manifestazione organizzata da Corbetta Park Milano che vuole ampliare sempre più la presenza anche delle moto elettriche da fuoristrada in cui crede e che da sempre utilizza per i corsi organizzati con la Baby Bike School che opera nell’impianto di Corbettese.

Manifestazioni che portano anche prestigio al Comune di Corbetta che crede nello sport e che ben vede questa crescita anche come proposta legata ai giovani e al tempo libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!