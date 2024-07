La tradizione si rinnova. La frazione di Ravello di Parabiago organizza da giovedì 18 a lunedì 22 luglio la Festa della Madonna della Neve. Si partirà giovedì 18 con la celebrazione di una Santa Messa alle 18.30 cui seguirà alle 21 una serata tributo agli 883 in oratorio con la Pezza Band. Tra gli altri appuntamenti di rilievo spiccano il Mercatino degli hobbysti in programma sabato 20 luglio nel cortile della cascina Borsani, la celebrazione di una Santa Messa domenica 21 alle 11 presieduta da don Serafino Marazzini che festeggia i 45 anni di sacerdozio, la processione con la Statua della Madonna alle 18 e i fuochi d'artificio alle 23. Il programma si chiuderà con la celebrazione di una Santa Messa lunedì 22 alle 18 e una serata danzante a partire dalle 21.

