Festa della Madonna della Neve

Dal 17 al 21 luglio 2025 il piccolo borgo di Ravello si vestirà a festa per onorare la Madonna della Neve, in un’edizione che promette di intrecciare con armonia tradizione religiosa, convivialità e intrattenimento per tutte le età.

Un appuntamento ormai storico, giunto alla sua 29ª edizione, che si è consolidato negli anni come momento centrale della vita comunitaria locale, capace di richiamare famiglie, giovani e anziani in un clima di genuina partecipazione.

Il programma si apre ufficialmente giovedì 17 con la Serata Tributo ad Annalisa e Alessandra Amoroso, intitolata “Sinceramente tua”, cui seguirà l’apertura della Pesca di Beneficenza, uno dei momenti più amati dai frequentatori della festa. A fare da preludio spirituale, tuttavia, saranno le celebrazioni liturgiche nei giorni precedenti (14-16 luglio), con la Santa Messa delle ore 18.30.

Venerdì 18 spazio alla magia e ai sapori: dopo la consueta celebrazione, i bambini saranno protagonisti con lo spettacolo del Mago Claudio, seguito dalla gustosa serata “Panna & Fragola”.

Il sabato sarà all’insegna dell’artigianato e della musica: il Mercatino degli hobbisti animerà il cortile Cascina Borsani, mentre la sera ci si scatenerà con “Area 80”, tributo al meglio degli anni ’80 e ’90, con dj set e coreografie dei ballerini e delle ballerine di “Live Format”.

Ma è domenica 20 luglio il cuore pulsante della festa. Alle 11 la Messa solenne all’aperto, presieduta dal novello sacerdote Don Riccardo Borsani, darà il via a una giornata speciale. Dopo l’aperitivo e il pranzo comunitario (su prenotazione), la Corale “Laudat Cantando” animerà la Messa del pomeriggio. Alle 18.30, momento particolarmente sentito: la processione con la statua della Madonna, accompagnata dal Corpo Musicale di Parabiago. In serata, dopo la sfilata di moda del mini atelier “Attrantino” e l’esibizione della band “BNC”, i fuochi d’artificio illumineranno il cielo ravellese.

La festa si concluderà lunedì 21 con la Messa per i defunti e la serata tributo agli 883 con i Pezza Band, durante la quale avrà luogo anche l’attesissima estrazione della sottoscrizione a premi.

Non mancheranno, tutte le sere, i tradizionali punti ristoro, la paninoteca, il chiringuito e – a mezzanotte – l’immancabile risotto, simbolo di convivialità e buonumore.

