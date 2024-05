'Chiese Aperte' a Parabiago

Luoghi di culto, ma anche preziose testimonianze storiche e artistiche di cristianità. Le chiese di Parabiago si offrono in tutto il loro splendore fino a domenica 19 maggio. A rendere possibile la loro visita e scoperta è il Decanato Villoresi che ha lanciato l'iniziativa 'Chiese Aperte'. Sabato 18, dalle 16 alle 18, si potrà ammirare la mostra fotografica 'Le Porte di Elvio' curata dall'architetto Elvio Almasio. Nella stessa giornata saranno disponibili visite alla chiesa e al monastero. Domenica 19 dalle 16, sotto i riflettori finirà invece la chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, posta al centro del paese. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito https://www.lombardiacristiana.it.

