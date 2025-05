L'appuntamento è per sabato 10 maggio alle 10.30 in piazza Maggiolini. La comunità parrocchiale di Parabiago invita i suoi giovani concittadini a partecipare al Giubileo delle scuole cattoliche.

L'appuntamento è per sabato 10 maggio alle 10.30 in piazza Maggiolini. La comunità parrocchiale di Parabiago invita i suoi giovani concittadini a partecipare al Giubileo delle scuole cattoliche. L'invito è rivolto dal responsabile della Comunità Pastorale di Sant'Ambrogio anche a genitori, insegnanti e famiglie. "La festa - spiega sulle colonne del bollettino - è un momento d'incontro per queste realtà che operano quotidianamente in città, l'incontro in piazza vuole rendere noto a tutti la passione educativa che anima le scuole cattoliche della città, ogni giorno si aprono questi luoghi d'incontro che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi per un cammino comune, la fragilità è la bellezza di ogni persona e ci impegniamo ad andare incontro a chi sperimenta la fatica e la difficoltà quotidiana". Tutto nella consapevolezza, conclude, che "prendersi cura delle bambine e dei bambini è operare per un mondo più equo, più a misura di donna e uomo , seminare con fiducia oltre ogni ragionevole previsione".

