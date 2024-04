Fiaccolata Ghisallo-Dairago

Domenica 14 aprile si è svolta la Fiaccolata Santuario del Ghisallo - Dairago, il primo evento di una lunga serie per festeggiare i 100 anni dell'U.S. Dairaghese Ciclismo.

evento di una lunga serie per festeggiare i 100 anni dell'U.S. Dairaghese Ciclismo. Partendo dalla sua sede storica a Dairago, il gruppo di temerari ciclisti ha intrapreso un lungo viaggio lungo le strade lombarde fino al leggendario Santuario del Ghisallo con annessa la scalata finale di questa epica salita dal versante di Bellagio. Uno dei momenti più importanti è stata la consegna della maglia commemorativa del centenario al Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo, istituzione nel panorama ciclistico italiano e custode della memoria storica di questo meraviglioso sport. Presenti alla consegna oltre al presidente dell’U.S. Dairaghese ciclismo Ivan Bandera anche il primo cittadino Dairaghese Paola Rolfi e Antonio Molteni il presidente del Museo. Dopo i discorsi di rito delle istituzione e un momento conviviale con tutti i presenti, il gruppo di pedalatori Dairaghesi è ripartito alla volta di Dairago, con la fiaccola che ha illuminato il cammino fino all’oratorio San tarcisio di Dairago dove ha avuto luogo l’accensione del braciere e in questa situazione di gioia e condivisione si è svolto un momento di festa che ha coinvolto ciclisti, dairaghesi ed appassionati. Ha presenziato all’evento anche il presidente del comitato provinciale di Milano della FCI Luca Arrara che durante il suo discorso ha sottolineando l'importanza e il riconoscimento dell'organizzazione nel panorama ciclistico Milanese e non solo. "Un grazie a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, al gruppo della Protezione Civile di Dairago, al supporto dell’Amministrazione comunale e a don Giuseppe per l’ospitalità presso l’Oratorio San Tarcisio di Dairago. Questa fiaccolata è stata molto più di una semplice celebrazione sportiva; è stata un'occasione per riflettere sulla storia, la passione e l'impegno che hanno reso grande questa associazione e la comunità che l’ha sostenuta nel corso degli anni e continua a farlo tutt'ora".

