Garavaglia-Castanese... ancora insieme

Volendo scegliere un titolo, beh questo, senza ombra di dubbio, sarebbe "continuiamo insieme". Sì, perché anche nella prossima stagione Alfio Garavaglia sarà ancora l'allenatore della prima squadra della Castanese. "Non nego che a fine dello scorso campionato, l'intenzione era quella di fermarmi, sia per la delusione della retrocessione, sia anche per altri motivi - commenta lo stesso mister - Poi, però, quando qualcuno mi ha detto che durante l'anno passato mi aveva visto spento, ecco questo è stato uno stimolo appunto a proseguire". Pronto, allora, a tornare in campo, per guidare la squadra in Promozione. "Adesso, allora, si riparte con umiltà e con una società che per me è una vera e propria famiglia - afferma - Quindi, fondamentale dovrà essere la voglia da parte mia e di tutti di migliorarsi ogni giorno di più, per cercare di dare il massimo gara dopo gara". Essere gruppo, insomma, e lavorare con impegno, passione e dedizione. "Vogliamo costruire una compagine che mette assieme capacità tecniche certo, ma contemporaneamente pure qualità umane - spiega - Abbiamo, pertanto, contattato già vari giocatori, alcuni che già conoscevamo e allo stesso tempo altri che ci serviranno in base ai ruoli". Tra presente e futuro, alla fine, guardando al campo certo, però anche con un occhio agli spalti, là dove ci sono i tifosi neroverdi. "L'obiettivo è quello di ricreare l'entusiasmo che forse si era un po' perso negli ultimi due anni - conclude - Si proverà a portare sempre più gente allo stadio, tanti giovani principalmente e non solo, sia da giocatori (nel settore giovanile) sia appunto da supporters".

GARAVAGLIA-CASTANESE... "CONTINUIAMO INSIEME"



