Un'estate di appuntamenti a Vittuone tra cui l'apertura serale degli esercizi commerciali, novità di questo 2024.

La “febbre del venerdì sera” in genere fatica a trovare ristoro nei piccoli centri. L’Amministrazione comunale di Vittuone ha dunque pensato di inserire nella programmazione degli eventi di “E…state a Vittuone” la novità dell’apertura serale (facoltativa) fino alle 24 degli esercizi commerciali, tutti i i venerdì di luglio, con l’organizzazione, da parte dei commercianti, di serate speciali per la clientela.

L’iniziativa avrà poi una “ripresa” venerdì 30 agosto, ma un gustoso antipasto è previsto già questo venerdì 28 giugno, appunto con la “Serata a Vittuone”, in cui gli eventi nel centro cittadino saranno favoriti dalla chiusura al traffico delle vie Vittorio Veneto, Matteotti e Villoresi. Previsto il coinvolgimento di attività di somministrazione e commerciali, ci sarà anche un’esibizione dei ragazzi dell’Associazione sportiva “Baskettiamo”.

“Voglio ringraziare i commercianti che hanno aderito a questa serata - dice Anna Papetti, consigliere comunale delegato a Cultura, Tempo libero, Associazioni e Biblioteca -. E spero che i cittadini vittuonesi rispondano positivamente a questa iniziativa”.

