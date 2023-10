Tecnologia e innovazione nel packaging

Si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, presso Villa Resta Mari a Vittuone, “Rispettiamo l’ambiente conoscendo il prodotto che si acquista”, il primo evento che coinvolge direttamente realtà rappresentative di tutta la filiera produttiva, dalla materia prima al consumatore.

Importanti i temi dell’attualità che saranno affrontati: rispetto dell’ambiente, riciclo, sicurezza, tracciabilità, riduzione dello spreco alimentare e trasparenza delle informazioni sul prodotto, attenzione al consumatore.

Al centro la App INQUADRAMI e la sua piattaforma, messa a punto da Primigena Group e dal partner R.P.G. . Luigi Stelluto, Ceo di Primigena Group e ideatore dell’evento, sottolinea “l’importanza della trasversalità di INQUADRAMI: dal sistema per comunicare dal brand al consumatore fino ad evitare la contraffazione dei prodotti. Il packaging intelligente, infatti, diventa per il consumatore direttamente sul proprio smartphone un mezzo di informazione che si trasforma in buone abitudini che possono sostenete l’ambiente”.

Nella tre giorni si parlerà anche di garanzia di autenticità, spesa intelligente, riduzione dello spreco alimentare, con l’integrazione del codice univoco, come spiega ancora il Ceo Stelluto: “L’evento rappresenta un’opportunità per Aziende, Istituzioni e cittadini di conoscere nuove soluzioni tecnologiche emergenti nel campo della gestione produttiva e post vendita, come la tecnologia di identificazione automatica digitale DIGIMARC integrata in INQUADRAMI”.

I relatori incontreranno le Aziende venerdì 13 ottobre (anche in diretta Streaming) per illustrare la propria esperienza; Scuole, Enti e Istituzioni saranno coinvolti sabato 14; mentre domenica 15 il percorso informativo e culturale sarà dedicato ai Cittadini.

Il programma dettagliato dei tre giorni a Villa Resta Mari è sul link dell’evento www.primigenagroup.com/it/evento al quale si può confermare la propria partecipazione.

Aziende di tutta la filiera produttiva, distributiva e dei servizi sono state invitate all’evento. “Siamo lieti di presentare le diverse esperienze delle Aziende italiane e internazionali che abbiamo coinvolto, consapevoli dell’importanza di una corretta informazione, che può diventare anche stimolo o riflessione per le realtà del territorio”, conclude Stelluto.

“Rispettiamo l’ambiente conoscendo il prodotto che si acquista” è organizzato da Primigena Group in collaborazione con le associazioni L’Avventura di Conoscere, Mondo Disabile e La Musica nel Cuore, e la partecipazione di numerosi partner: Artimestieri Coop Sociale Onlus, Attix Srl - RE Wind, Brady Italia Srl, Easy Rfid, Fiorini Packaging, Lady Plastik Srl, PackStyle Srl, Solutioo Srl.

Cinque i collegamenti internazionali con: Di Mucci D.O.O. dalla Slovenia, Cajo Technologies dall'Inghilterra, Digimarc dagli Stati Uniti, HRK Group PVA PRO JSC factory dal Vietnam e dal Messico Mrs Lola Moreno Perez Palma, interessata con il suo gruppo di lavoro al servizio INQUADRAMI.

