Un palco e un pubblico certamente d'eccezione e particolare: l'aeroporto di Malpensa e i tanti passseggeri che ogni giorno si ritrovano appunto nello scalo della provincia di Varese. E, allora, beh come si dice... "musica, maestro!". Sì, perché proprio le note sono state le indiscusse protagoniste. Già, là al terminal 1, infatti, ecco nientemeno che l'orchestra filarmonica europea giovani di Gallarate, pronta a conquistare i viaggiatori (e non solo) in occasione della 'Festa della Musica'. Un progetto che ha preso il via nel 2012 e che ha coinvolto negli anni un numero sempre più consistente di studenti che, sotto la guida del maestro Marcello Pennuto, si trovano a suonare fianco a fianco. Una quarantina di ragazzi (assieme a musicisti senior), insomma, che con la loro bravura e le grandi qualità, hanno regalato emozioni davvero uniche e speciali.

MALPENSA: "MUSICA... MAESTRO!"



