Finardi sul palco di Malpensa

Eugenio Finardi protagonista dell’appuntamento della 'Festa della Musica' all’aeroporto di Milano Malpensa. Dopo due anni di stop, lo scalo della provincia di Varese si conferma un palco d’eccezione per un grande cantautore italiano che ha saputo coinvolgere un pubblico spontaneo di fan, appassionati e passeggeri provenienti da tutto il mondo.

Qui in aeroporto dove un via vai di persone si incontrano casualmente, Finardi è stato decisamente un’inaspettata sorpresa. E se i voli accorciano le distanze, lo spazio dell’aerostazione, più raccolto rispetto alle grandi location dei concerti, permette un ascolto da molto vicino dei suoi maggiori successi intervallati con gli omaggi ai grandi della musica.

E sulle note di 'Extraterrestre', 'La Radio', 'Un uomo', ecc... il grande cantautore milanese con gli aerei sullo sfondo ha regalato un concerto inedito, dove ha voluto inserire anche pezzi internazionali per il pubblico eterogeneo dell’aeroporto, come 'Halleluja' di Cohen e chiudendo con 'Satisfaction', in omaggio ai Rolling Stones che suonano a Milano proprio in queste ore.

È la sua passione per il volo che lo ha portato fin qui, in aeroporto, comandante di un viaggio tra le melodiose note della musica italiana al rock più forte, facendoci volare sulle emozioni come solo un grande musicista può fare.

