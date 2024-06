Legnano: ecco di nuovo gli street tutor

Ecco di nuovo in azione a Legnano, gli street tutor. L’iniziativa di sicurezza urbana, con fini educativi-informativi nei confronti della popolazione rispetto alle norme e alle regole vigenti di buona convivenza e condotta e che rientra nel progetto Legnano SiCura, era stata realizzata in forma sperimentale a settembre e ottobre 2023.

Ecco di nuovo in azione a Legnano, gli street tutor. L’iniziativa di sicurezza urbana, con fini educativi-informativi nei confronti della popolazione rispetto alle norme e alle regole vigenti di buona convivenza e condotta e che rientra nel progetto Legnano SiCura, era stata realizzata in forma sperimentale a settembre e ottobre 2023. Gli street tutor, figure appositamente formate e impiegate da una società specializzata in attività di prevenzione dei rischi in spazi pubblici aperti, in particolare frequentati da giovani, hanno il compito di informare e sensibilizzare i fruitori di queste aree sulle ordinanze e i regolamenti comunali invitando, in questo modo, a un comportamento che segua i principi della buona educazione e della convivenza civile.

Dichiara Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale: "La riconferma degli street tutor è coerente con la nostra strategia di sicurezza urbana, che comprende sia l’aspetto della prevenzione, con azioni finalizzate a promuovere la cultura della legalità, sia quello della repressione, come è stato, di recente, con l’intervento del nucleo cinofili di Milano, iniziativa adottata e confermata sin dall’insediamento di questa amministrazione. È importante sottolineare il legame fra l’attività di queste figure, la Polizia locale e le associazioni e le cooperative che operano nel Falcone Borsellino in alcuni fine settimana per fare informazione sui rischi di abuso di alcool e di stupefacenti e per realizzare animazione: soltanto con una strategia articolata si possono affrontare questioni che richiedono, per la loro complessità, modalità e livelli di intervento differenti".

Gli Street Tutor saranno attivi in città nella stagione estiva nei fine settimana (venerdì e sabato sera dalle 22 alle 2 di notte) e in occasione di eventi come il Rugby Sound (a partire dalle 21); a settembre soltanto il sabato sera e nel periodo del Luna park i sabato sera e giovedì 31 ottobre sino al 9 novembre per una trentina di serate complessive. Alla fine di ogni serata sarà redatto dagli Street tutor un resoconto sullo svolgimento del servizio con i principali eventi, le criticità riscontrate e le raccomandazioni che possono essere utili alla Pubblica amministrazione e alla Polizia Locale. Gli operatori saranno riconoscibili grazie a una pettorina ad alta visibilità con il logo del Comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!