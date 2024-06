L'associazione ‘Cuore di Donna’, con il patrocinio del Comune di Robecchetto con Induno, organizza per sabato 22 giugno in piazza Libertà con inizio alle 19 ‘Pic Nic in rosa sotto le stelle’.

L'associazione ‘Cuore di Donna’, con il patrocinio del Comune di Robecchetto con Induno, organizza per sabato 22 giugno in piazza Libertà con inizio alle 19 ‘Pic Nic in rosa sotto le stelle’. ‘Cuore di Donna’ vi aspetta, allora, per una serata all'insegna del rosa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!