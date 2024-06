Poche vocazioni: "Non qui..."

Uno nel 2023, l’altro nelle scorse settimane: poche vocazioni? Beh… non a Vanzaghello, perché in due anni sono stati appunto ben 2 i giovani del paese ordinati sacerdoti.

Uno nel 2023, l’altro nelle scorse settimane: poche vocazioni? Beh… non a Vanzaghello, perché in due anni sono stati appunto ben 2 i giovani del paese ordinati sacerdoti. “Qualcuno dice che si tratta di un’isola felice - commenta il parroco, don Armando Bosani - In verità, oltre ovviamente alla grazia di Dio, credo che sia legato ad un paziente lavoro fatto nel tempo e che ancora la Parrocchia ad una sana tradizione, che per noi significa devozione alla Vergine e all’Eucarestia, che si manifesta principalmente nell’iniziativa dell’Adorazione Eucaristica Perpetua”. Prima Alessandro Torretta, poi Alessandro Tacchi, insomma, si è fatto festa, o meglio una doppia festa in tutta Vanzaghello. “Non solo loro, però, in quanto nei prossimi due anni ci saranno altri due nuovi sacerdoti, uno nell’ordine domenicano e uno in quello oratoriano di San Filippo Neri”. Un traguardo certamente importante. Un momento di grande gioia ed emozioni per la comunità intera e per lo stesso parroco, che li ha accompagnati in una parte del loro percorso. “Il Signore ha concesso questo bellissimo dono...”.

POCHE VOCAZIONI: NON A VANZAGHELLO



