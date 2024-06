Mamma mia… che spettacolo! E, in fondo, altrimenti non si sarebbe potuto dire. Sì, perché proprio il musical ‘Mamma mia’ è stato scelto per la 16^ edizione del ‘Vanzaghello Skating Show’.

Mamma mia… che spettacolo! E, in fondo, altrimenti non si sarebbe potuto dire. Sì, perché proprio il musical ‘Mamma mia’ è stato scelto per la 16^ edizione del ‘Vanzaghello Skating Show’. Forza, allora, tutti sui pattini, per vivere gli uni affianco agli altri e soprattutto far vivere al pubblico ben tre serate di grandi emozioni, coinvolgimento, musiche e coreografie davvero uniche e speciali. Beh… ancora una volta lo Skating Club Vanzaghello ha fatto centro, ma alla fine non è una novità, perché quando alla “regia” ci sono le pattinatrici e i pattinatori e tutti i componenti del gruppo, il successo è praticamente garantito.

'VANZAGHELLO SKATING SHOW': "MAMMA MIA CHE SPETTACOLO"



