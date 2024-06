Tentato furto in piscina

Poco dopo le 22 di domenica sera, qualche balordo ha infranto una finestra degli spogliatoi femminili per introdursi in piscina l’allarme, collegato con le forze dell’ordine, è scattato mettendo in fuga i ladri.

Con la stagione estiva ricomincia anche la triste abitudine di disperati che sperano di trovare qualcosa di valore nella Piscina di Cuggiono. La realtà è che viste le esperienze dei tre decenni di gestione la GAMES Sport ormai nulla lascia di così appetibile che potrebbe valer la pena rischiare l’arresto per furto con scasso.

Inoltre l’efficiente sistema di allarme recentemente istallato evidentemente funziona.

Così quando poco dopo le 22 di domenica sera, qualche balordo ha infranto una finestra degli spogliatoi femminili per introdursi nella struttura l’allarme, collegato con le forze dell’ordine, è scattato mettendo in fuga i ladri senza che questi potessero rendersi conto della loro inutile impresa.

Rimane la triste realtà che i danni creati da questo tentativo di furto sono abbondantemente all’insignificante bottino che avrebbero potuto raccogliere e che sicuramente un arresto in flagranza sarebbe stato decisamente pesante, soprattutto se compiuto da giovani.

L’impianto Cuggionese è da sempre bersaglio di inutili furti e/ tentativi, atti di vandalismo che potrebbero, come già successo in passato, diventare davvero pesanti in caso di arresto.

