Amministrazione Colombo: primo consiglio comunale

Primo consiglio comunale per il neo eletto sindaco di Castano, Roberto Colombo, e per la sua squadra di governo. L'appuntamento, allora, è venerdì 21 giugno alle 21, con la seduta che vedrà l'esame condizione degli eletti nella consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno, giuramento del primo cittadino e comunicazione capigruppo; quindi, comunicazioni nomina del vicesindaco e degli altri componenti della giunta, comunicazione della nomina dei consiglieri delegati, nomina della commissione elettorale comunale e nomina di due rappresentanti in seno alla commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Sarà possibile seguire il consiglio in presenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Castano.

