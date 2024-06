Lo sci in festa

Molto più di un appuntamento, ma ormai una vera e propria tradizione. E, allora, ecco puntuale anche quest'anno, con lo Sci Club Ticino di Turbigo, 'Bella Rider'.

Molto più di un appuntamento, ma ormai una vera e propria tradizione. E, allora, ecco puntuale anche quest'anno, con lo Sci Club Ticino di Turbigo, 'Bella Rider'. Tutti insieme, per un pomeriggio di festa, musica e divertimento. L'occasione, da una parte per ringraziare chi durante l'intera stagione ha vissuto fianco a fianco appunto dello sci club le piste da sci e i vari momenti di coinvolgimento e condivisione, dall'altra per premiare i partecipanti della gara sociale 'Trofeo Avis' - Memorial Ferrari, Ganna, Ghianda e Tanzini. E adesso... ci si rivede a settembre con grandi novità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!