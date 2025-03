Centro sportivo: si taglia il nastro

Ci siamo. L’attesa è finita. E’ il momento, infatti, di tagliare il nastro del nuovo centro sportivo “Naviglio” di Turbigo.

Ci siamo. L’attesa è finita. E’ il momento, infatti, di tagliare il nastro del nuovo centro sportivo “Naviglio” di Turbigo. Appuntamento, allora, sabato 29 marzo con diversi momenti pensati proprio per tutti. Alle 11, ritrovo, saluto di benvenuto del sindaco Fabrizio Allevi, inno nazionale a cura della banda ‘La Cittadina’ e taglio del nastro e scopertura delle targhe di riconoscimento ai sostenitori. Quindi, alle 11.30, ingresso alla struttura e nell’arena principale, cerimonia di inaugurazione della struttura e a seguire visita guidata, assieme al gestore Stefano Colombo. Alle 13.30, poi, buffet e nel pomeriggio spazio alle attività sportive, con il campionato a squadre maschili serie D1 e D3 (Tennis Tavolo Turbigo), lezioni aperte di propedeutica e danza moderna (Passion For Movement), pilates, total body e spinning (ASD New Free Bike), basket (Basket Mastini ASD; sarà presente Tommaso Marino, ex cestista, opinionista Sky, youtuber e Knight Ambassador), sfida di pallavolo tra l’under 12 DST Volley Turbigo e Osg Abbiategrasso (con la partecipazione di Giuditta Lualdi, capitano UYBA Busto Arsizio) e amichevole mista; ancora, dimostrazione ASD Turbighese 1921 e GS Soccer Boys ASD, torneo dimostrativo... in campo con Christian Garavaglia e mini torneo Agonisti U14 Sport Più e associazioni del territorio e match dimostrativo di padel con la Tolo Aguirre e Alejandro Picotto e in contemporanea open day e partita libera con istruttori Fitp. Ma non è finita qui, perché durante tutta la giornata saranno presenti punti promozionali di Auser Turbigo, Bocciofila Casa del Giovane, Sci Club Ticino e Kayak Team Turbigo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!