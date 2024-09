Sci o snow ai piedi e giù dalla discesa delle scuole Medie. Sciare anche nel Castanese? Beh... impossibile, direte voi, ma non a Turbigo.

Sci o snow ai piedi e giù dalla discesa delle scuole Medie. Sciare anche nel Castanese? Beh... impossibile, direte voi, ma non a Turbigo. Già, perché proprio qui ecco che è tornata, con lo Sci Club Ticino, la pista in sintetico. Allora per tutto il fine settimana scorso non c’è stato davvero tempo di annoiarsi, anzi. Tanti, infatti, i momenti pensati per tutti, tra musica, gare, dibattiti e incontri per parlare di sport, disabilità e inclusione e del territorio. Fino all’ospite d’eccezione, nientemeno che Kristian Ghedina, ma anche altri atleti olimpionici. Insomma, una “tre giorni” di coinvolgimento, condivisione e divertimento.

SCI CLUB TICINO: TUTTI... IN PISTA!



